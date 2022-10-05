清潔隊員淨山前丟垃圾惹議 中市環保局依規懲處

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台中市環保局太平區清潔隊5日上午在太平區車籠山辦理資源回收宣導暨愛山淨山活動，民眾卻發現，有清潔隊員先在步道放置回收物，再撿拾拍照，引發議論。（環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市環保局太平區清潔隊今天舉辦淨山活動，民眾發現有清潔隊員先在步道丟垃圾再撿拾引發議論，環保局表示，這是隊員個人不當行為，並非常態，將依規懲處及加強教育訓練。

環保局太平區清潔隊上午在太平區車籠山辦理資源回收宣導暨愛山淨山活動，民眾卻發現，為求拍照效果，有清潔隊員先在步道放置回收物，再撿拾拍照，引發民眾議論。

環保局接獲民眾反映訊息後表示，這種行為已明顯違反環保局業務宗旨，及政府機關誠信原則，將依規懲處，並列為教案，加強各區隊所有隊員的教育訓練，為民服務、務實誠信才是不二法門。

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環保局清潔隊員管理科股長邱煥宗說明，參加這場活動的同仁有89人，結合太平區中興里環保志工及興隆里環保志工，近200人分成A、B兩組，並提供參加人員毛巾、飲水、手套、垃圾袋、長尾夾及餐盒等。

邱煥宗指出，活動於上午6時30分集結後出發，現場還有多名民眾臨時報名參加活動，一同響應淨山活動。對於隊員這次違反規定行為，將依規懲處，絕不寬貸。（編輯：郭諭儒）1111005