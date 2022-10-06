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「跨蝦米」撞梗藝術節 高雄市電影館：口語化宣傳詞

2022/10/6 14:41（10/6 15:46 更新）
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2022高雄電影節將開幕，高雄市電影館將年度主題訂為「惡宇宙」，並開始布旗宣傳，但文宣口號「跨蝦米」卻遭質疑涉嫌侵權。（民眾黨高雄市議員參選人陳妙真提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月6日
2022高雄電影節將開幕，高雄市電影館將年度主題訂為「惡宇宙」，並開始布旗宣傳，但文宣口號「跨蝦米」卻遭質疑涉嫌侵權。（民眾黨高雄市議員參選人陳妙真提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月6日
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）2022高雄電影節將開跑，但宣傳文字「跨蝦米」卻遭指涉嫌侵犯鳳山在地藝術節慶「跨蝦米藝術節」商標權和著作權；高雄市電影館回應表示，是口語化的宣傳詞，並無侵犯他人權益。

2022高雄電影節將於10月14日開幕，高雄市電影館將年度主題訂為「惡宇宙」，盼用最熱情的聲音，呼籲高雄人出來「跨電影」，以及體驗XR到底在「跨蝦米」。

高雄市電影館今天透過新聞稿回應，「跨電影」和「跨蝦米」等文宣口號，是希望邀請民眾「跨」進惡宇宙、「跨」進電影世界中，感受XR、VR、AR、MR等多元電影藝術的各種面貌，皆是口語化的宣傳詞，並無侵犯他人權益。

高雄市電影館也指出，「跨蝦米」藝術節深耕鳳山推廣藝術，用心推動了許多演出、藝術行動；彼此都是致力在推動各類型藝術領域，讓高雄的藝文產業更為精彩，盼未來能相互支持，有機會也能夠一起跨領域合作。

民眾黨高雄市議員參選人陳妙真今天新聞稿指出，「跨蝦米藝術節」在高雄鳳山已連辦多年，小有名氣，且主辦單位已經將「跨蝦米」註冊為商標，高雄電影節宣傳旗幟上卻出現「跨蝦米」字樣，涉及侵害商標權及著作權。

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陳妙真表示，跨蝦米藝術節是民間團隊南熠樂集於2019年在鳳山發起的地方藝術節慶，透過藝術與文化活動，傳承在地文化，同時也作為民眾倡議及表達的媒介，使都市中不同族群、世代得以看見彼此，進而增進對地方的凝聚與共識，也是代表鳳山在地的文創品牌。

陳妙真說，高雄市政府文化局一向重視文創，也應尊重與維護相關創作者權益；「跨蝦米」是閩南語「看什麼」的諧音，但跨蝦米藝術節在藝文圈已小有知名度，隸屬文化局的高雄市電影館在舉辦高雄電影節時，設計宣傳文字應更加謹慎。（編輯：黃世雅）1111006

陳妙真
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