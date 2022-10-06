泛綠5立委批空氣沒換新 中市府：已逐年改善

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民進黨籍立委林靜儀（左起）、莊競程、張廖萬堅、何欣純與無黨籍立委黃國書等人6日舉行記者會，透過各區空氣瓶展示台中市民每天見到的天空，認為台中市長盧秀燕4年前「市長換人、空氣換新」的政見跳票。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）泛綠立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀等人今天召開記者會指出，台中市空氣品質排名未進反退，空氣根本沒換新。市府則回應，空污逐年改善中，勿抹殺各界努力。

何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀等人，下午在民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部召開「下架跳票市長」空污記者會，會中透過各區的空氣瓶展示台中市民每天見到的天空，認為台中市長盧秀燕4年前「市長換人、空氣換新」的政見跳票，請台中市民再換一次市長。

立委們在會中指出，盧秀燕上任近4年以來，台中市空污排名不進反退，前台中市長林佳龍時期空氣品質排名到全國第10名，但盧秀燕執政退步3名，排名落後到第13名。

立委們表示，近日來台中空污更成為全台PM2.5最污染的區域，不僅空氣換新淪為跳票的詐騙政見，盧秀燕任內對於空污改善也毫無任何相關作為，僅把空污議題當成政治口水消費、製造對立。

立委舉例說，例如阻擋中火以氣換煤超過18個月，因此導致中火減4部燃煤機組的時程又延後了2年，因為盧秀燕錯誤的做法，讓台中市民承受多吸2年空污的苦果。這4年來證實市長換人、空氣根本沒換新。

台中市環保局對此回應表示，依據環保署資料顯示，今年截至10月5日，台中市PM2.5平均濃度為每立方公尺13.2微克，已達到國家標準15微克以下，是中南部第1個達到國家標準的縣市。

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環保局指出，對於中火污染管制，市府除督促其燃煤機組減煤減排外，針對燃氣機組採取一貫立場是支持汰舊換新，而非只是除役備用，在市府與市民的堅持及努力下，台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。

環保局強調，客觀數據顯示台中市的空氣品質已逐年改善中，亦即空氣真的換新了，呼籲候選人別為了選舉而抹殺市府及各界共同努力的成果。（編輯：謝雅竹）1111006