黃秀芳提彰化交通政見 盼零死亡零阻塞零碳排

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天提出零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利的交通政見，包含改善百大危險路口、建構系統性路網、公車電動化、普設公共充電樁、鐵路高架等規劃。

黃秀芳今天發布交通政見，期許達成「零死亡、零阻塞、零碳排、交通便利」的「三零而利」願景，黃秀芳指出，根據交通部道路交通安全督導委員會統計，彰化縣108年到110年車禍死亡627人，是六都之外交通死亡人數最高縣市，甚至比台北市近3年死亡363人更多。

黃秀芳表示，彰化民眾以開車、騎機車為主，她首先將盤點易肇事百大危險路口，立即投入路況改善，包含坑洞要補實、不容亂挖路面、標線及標誌全面檢討改進等，從降低交通事故最直接地方著手，逐步達到「零死亡」目標，她也會加強建置友善通學巷道，守護學童交通安全，並讓長者在住家與長照據點之間安心移動。

黃秀芳說，要達成交通「零阻塞」必須建構系統性路網，她主張美港公路高架化、台76線向西延伸等建設，加上東彰道路延伸段，完整串接成便利路網，及建置鄉際快捷公車路網、積極辦理彰化鐵路高架化、捷運綠線延伸高鐵、台鐵等軌道工程，三軌串接南、北彰。

黃秀芳表示，她也規劃逐年全面辦理公車電動化、普設公共充電樁、電動機車電池交換站，並建置綠色生態、綠色運輸自行車、友善人行道、加強數位停車管理，達成「零碳排」願景。

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對此，彰化縣政府表示，黃秀芳多數政策沿用前彰化縣長魏明谷施政，但彰化縣長王惠美上任後，帶領縣府團隊推動綠色運輸，積極推動三鐵共構軌道建設，包含彰化市鐵路高架化工程已由行政院核定、爭取台中捷運綠線延伸彰化，並完成彰北捷運鹿港線、彰南捷運評估，形成彰化「一軸一環雙樞紐」綠色運輸軌道網絡。

彰化縣政府表示，預計11月底開通員林客運購買的電動巴士並新闢20路「員林—埔心—溪湖—二林」電動快捷公車路線，開通後歡迎黃秀芳體驗搭乘；另外，與彰化客運合作已爭取到交通部補助29輛電動巴士，今年底在北彰化7條路線行駛電動巴士。（編輯：謝雅竹）1111007