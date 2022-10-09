高壓電纜故障 高雄前金區1264戶停電逾6小時

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高雄市前金區9日凌晨因地下高壓電纜故障，導致1264戶停電，台電經緊急派員查修，目前已查出故障區段，惟此區域人孔蓋為配合路平政策已降埋，須提升孔蓋後才能再進行電纜修復。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月9日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤高雄9日電）高雄市前金區1264戶今天凌晨4時51分因地下高壓電纜故障停電，台電表示，因當地供電路較長，經緊急派員查修，上午10時多查出故障區段，已加派人力修復。

台電高雄區管理處訊息說明，由於該段供電線路較長，經過8個人孔，須確實查明故障點，才能辦理修復及復電，所以花較多時間處理；目前已查出故障區段，惟此區域人孔蓋為配合路平政策已降埋，須提升孔蓋後才能再進行電纜修復。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午掃街接受媒體聯訪，被問及高雄今天又停電，但台電以統計數字指去年台中停電次數比高雄高。

柯志恩說，停電情況高雄人民感受最清楚，高雄近期這麼多區域停電，拿算出來的數字跟台中比，不如問問市民感受的高雄停電次數多不多，才是最重要的。（編輯：黃世雅）1111009