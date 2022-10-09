高雄前金區逾1200戶停電8小時 午後全數復電

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高雄市前金區1264戶9日凌晨因地下高壓電纜故障停電，台電上午緊急加派人力修復電纜，中午12時58分全數復電。（台電提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市前金區1264戶今天凌晨4時51分因地下高壓電纜故障停電。台電表示，因當地人孔蓋配合路平政策降埋，經打除表面柏油、提升人孔蓋後修復，在中午12時58分全數復電。

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台電高雄區管理處訊息說明，停電事故發生於凌晨4時51分，上午已有22戶先行復電，但因事故段供電線路較長，查明故障點較耗時，加上當地人孔蓋為配合路平政策已降埋，須提升孔蓋後才能再進行電纜修復，因此花較多時間處理。

台電今天上午緊急加派人力到現場，經打除表面柏油、提升人孔蓋等工序，已修復電纜，其餘用戶在中午12時58分全數復電完畢。（編輯：黃世雅）1111009