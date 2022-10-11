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農特產入選金馬59禮品 盧秀燕張麗善合體行銷

2022/10/11 16:43
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市的初霧燒酎與雲林縣的烏魚子同時入選第59屆金馬獎貴賓禮品，台中市長盧秀燕與雲林縣長張麗善今天聯合行銷時說，2款商品包裝一黑一白，搭起來人間美味、滋味絕佳。

盧秀燕與張麗善今天一起出席在台中林酒店舉行的聯合行銷活動，除推薦入選第59屆金馬獎貴賓禮品的台中初霧燒酎及雲林烏魚子，現場也設置農產品推廣攤位，行銷台中市精品農產，包含東勢總統梨、豐原椪柑汁、龍井膠原玉露、和平梨山茶、台中蜂華蜂蜜等。

盧秀燕在會中表示，「初霧燒酎」之前包裝是黑色，此次由明道中學學生陳柏彣及賴偲予重新設計，以白色禮盒為底，上盒搭配霧峰的山稜和雲霧線條，展現優雅大方的質感，包裝文案以詩來讚揚台灣農產品和金馬獎，2名學生也特別將自己的名字寫入成為藏頭詩，呈現創作者的小巧思。

盧秀燕指出，她平常喜歡喝「初霧燒酎」，且喜歡加汽水喝，有種氣泡酒的感受，此次為金馬獎重新設計包裝，盒子非常精美，還可環保再使用，感謝金馬獎，透過明星的加持行銷農產品。

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張麗善則表示，雲林縣的烏魚子，品質非常優質，不只入圍金馬禮品，也榮獲2022設計大獎，透過現代化的科技設備，完全殺菌，可保存更久，外包裝設計也相當精美，一開就可即時食用，是絕佳零食，隨時可品嚐大自然的美味，今天她很高興有這個機會與盧秀燕一起來行銷農產品，也歡迎大家前來即將展開的古坑咖啡節。

霧峰農會總幹事黃景建表示，初霧燒酎採用吟釀清酒製法，蒸餾粹取所得的珍釀原香是燒酎中的貴族，色澤透明，入口醇厚香甜餘韻綿長，淡淡的米香味，醇厚豐富卻毫不刺鼻，稍高的酒精濃度卻極為順口，適合用來向電影人致敬。（編輯：謝雅竹）1111011

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