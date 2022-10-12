雲林嘉縣外傘頂洲管轄權爭議 劉建國：假議題

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）針對外傘頂洲管轄權，雲林縣議會誠信聯盟今天開記者會批嘉義縣侵犯雲林縣管轄權，要求民進黨雲林縣長參選人劉建國表態；劉陣營回應是假議題，營建署已做出不同意的決議。

嘉義縣政府9月30日在國土計畫會議上，突然要求營建署就海域線作調整，讓外傘頂洲納入嘉義縣的轄區範圍。雲林縣府10月8日發新聞稿，呼籲嘉義縣府尊重「國土計畫法」規定，避免產生誤會。嘉義縣政府也回應，7日營建署已再度開會，並沒有要修正管轄範圍。

雲林縣議會誠信聯盟今天在縣議會國民黨團辦公室，針對「外傘頂洲」管轄權爭議召開記者會，無黨籍縣議員黃文祥、黃凱、蘇于珊等人高呼口號「雲林鄉土，一寸都不能少」。

黃文祥表示，嘉義縣不僅事先未與雲林縣府協商，此舉已嚴重侵犯雲林縣的行政權及漁業權，更抗議從去年開始，嘉義縣長翁章梁與民進黨立委蔡易餘就多次表示，亟欲爭取外傘頂洲管轄權。

黃文祥強調，外傘頂洲從日據時期即為雲林轄內土地，嘉義縣府嚴重侵權，「擺明是糟蹋雲林人，看雲林人不起」。

黃文祥等人指出，雲林縣長張麗善擔任立委時，在民國106、107年曾就外傘頂洲固沙問題質詢。前雲林縣長李進勇也曾登上外傘頂洲，宣示自己的鄉土自己捍衛。黃文祥等點名劉建國身為縣長參選人，竟對外傘頂洲管轄權默不做聲嗎？

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劉建國競選總部發言人林廉貴回應，此為假議題，營建署已做出不同意的決議，國民黨側翼想藉此見縫插針，挑動民進黨內鬨。

林廉貴認為，重點應放在外傘頂洲正在流失，張麗善卻否決外傘頂洲新台幣7.72億元固沙計畫，才是造成國土損害且無法回復的禍首，請張麗善在高喊「雲林鄉土，一寸都不能少」的口號時，提出保護外傘頂洲政策，讓它不再繼續流失。（編輯：郭諭儒）1111012