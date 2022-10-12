母女攜手創業遇疫情夢碎 中市勞工局輔導再上路

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曾從事成衣製作業的身障母親「百合」（左）3年前與女兒聯手開設工作室，但在疫情衝擊下營運受挫，經台中市勞工局輔導協助，母女再度上路，重拾創業信心，對未來充滿希望。（台中市勞工局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）曾從事成衣製作業的身障母親百合，3年前與女兒聯手開設工作室，接單修改衣服及教授拼布手藝，卻遭逢疫情衝擊，在台中市勞工局輔導協助下，母女再次邁步上路，重拾創業信心。

根據台中市政府勞工局發布的新聞稿，局長張大春今天表示，創業不能單憑熱情與勇氣，創業之路變數多，有意創業的身心障礙朋友，勞工局可以提供全方位服務，創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性。

張大春指出，勞工局輔導團隊可提供創業後協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔，「對症下藥」式提供協助，可以強化永續經營實力。例如百合母女經過輔導與協助，經營壓力大減，又有輔導團隊隨時提供諮詢，有如堅實靠山，如今又能安心經營。

百合體弱，7年來多次進出醫院，女兒3年前從台北返家陪伴生病的媽媽，因台中找不到合適工作，原本就對娃娃衣飾設計很有興趣的女兒，提議母女攜手開創工作室，媽媽憑藉多年累積的裁縫與打版技術，結合女兒設計娃娃衣工作，相輔相成，再透過女兒擅長的網路社群拓展，母女對未來充滿希望。

百合表示，沒想到開店不久，就遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，當時還開了一個拼布班，共招生學員12人，材料都訂購了，卻因疫情學生不能群聚上課，拼布班只得喊停，但材料無法退貨，還堆在櫥櫃裡。

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母女兩人坐困愁城，生意慘淡沒收入，連房租都繳不起，於是向台中市勞工局身心障礙者創業輔導團隊尋求協助，透過擬訂營業方向、申請房租補助等協助，減輕經營壓力，讓母女重新振作，再獲信心繼續往前走。

輔導團隊專案經理黃俊凱表示，經過團隊輔導，百合母女的工作室，正式成立為山楂服裝修改坊，並完成稅籍及商業登記，做好爭取企業委託勞務及承攬訂單的商業往來準備。（編輯：陳仁華）1111012