台南放流5000尾布氏鯧鰺魚苗 復育海洋資源

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲和長平國小師生今天在將軍漁港放流5000尾布氏鯧鰺魚苗，復育海洋資源，也讓學童體驗「在對的時間及地點，用對的方式放流對的魚種」的正確理念。

黃偉哲及將軍區長平國小師生60多人，今天在將軍漁港放流5000尾布氏鯧鰺魚苗，將小魚兒送回海中悠游，復育漁業資源。

黃偉哲指出，近年受到氣候變遷、污染、棲地環境破壞及漁撈技術精進等因素，影響台南沿近海漁業資源；但放養和放生不一樣，放養是將適合魚苗在對的時節放在對的地方，讓漁業資源永續循環，生生不息。

台南市政府發布新聞稿指出，市府預定放流布氏鯧鰺魚苗3萬7000尾，由南縣區漁會採購，其中5000尾在將軍漁港利用魚梯放流及宣導，另3萬2000尾將在舊馬沙溝漁港附近海域放流。

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在增加魚苗存活率的前提下，市府要求放流魚苗大小需在5公分以上，以確保健康無病毒害，也讓人不必擔心魚苗品質。

布氏鯧鰺俗稱金鯧、紅杉，是中低階魚種，幼魚主要棲息於砂泥底質地形環境，以蝦、蟹及蠕蟲等無脊椎動物為食，可穩定海洋生態系多樣性結構；成魚成群棲息於沿岸礁石底質水域，棲息水深約5公尺至20公尺，廣泛分布於印度-太平洋的暖水域，台灣主要分布西部及南部，手釣、延繩釣、或刺網可捕獲。（編輯：謝雅竹）1111014