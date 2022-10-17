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弘光科大電競後勤團隊 全國賽事實況轉播奪冠

2022/10/17 12:48（10/17 13:36 更新）
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弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，「賽事實況轉播」獲全國組冠軍。中央社記者趙麗妍攝 111年10月17日
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系學生參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，「賽事實況轉播」獲全國組冠軍。中央社記者趙麗妍攝 111年10月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系7名學生，參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，「賽事實況轉播」獲全國組冠軍，家長從不太支持轉而力挺，狂發比賽訊息幫忙加油。

弘光科技大學今天發布新聞稿，多遊系系主任黃建基表示，6月起在線上開始初賽，經過激戰後進入決賽，經歷4個月，參賽同學跨年級組隊，每週練習2天，長時間磨合培養默契，在電競後勤製播的賽事實況轉播奪冠。

擔任導播的學生白博仲指出，主辦單位考驗臨場反應，在送比賽訊號時，故意送黑畫面，還好平時有演練，臨危不亂馬上切換畫面，讓比賽轉播順利流暢。擔任主播的鄒云瀚說，母親一度反對接觸遊戲，後來看到成就，不斷為他加油。

擔任賽評的宋英齊指出，以前是電競選手，參賽壓力大，為培養另一項專業，轉型後勤當賽評。事先做筆記，背遊戲中角色的名字、特色、技能，才能在比賽時與主播有足夠默契，侃侃而談。

擔任攝影的林聖凱與音控的廖俊翔說，以平常心比賽，靠著平時轉播實戰經驗及團隊默契，遇到黑畫面的情境題，也能順利播報。

負責視訊字卡的謝柏崧則說，平時在經營遊戲直播，想要嘗試學習不同領域的東西，進入後勤製播團隊。負責直播訊號的劉宗翰指出，把導播的訊號播送出去，平時和團隊練習溝通，參與競賽累積經驗，更能臨危不亂。（編輯：黃世雅）1111017

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系7名學生參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，在電競後勤製播的賽事實況轉播奪冠。中央社記者趙麗妍攝 111年10月17日
弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系7名學生參加2022 CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽，在電競後勤製播的賽事實況轉播奪冠。中央社記者趙麗妍攝 111年10月17日
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