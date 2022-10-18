高雄苓雅運動中心外牆彩繪 陳其邁：城市美學里程碑

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）由中正技擊館活化改造而成的高雄市苓雅運動中心，近期結合藝術家、設計師團隊完成外牆彩繪，化身美麗地標。高雄市長陳其邁表示，這是高雄城市美學的里程碑，高雄未來會更美麗。

高雄市政府改造中正技擊館為苓雅運動中心，並啟動再造中正運動場計畫，苓雅運動中心外牆彩繪由藝術家林熺俊及設計團隊，以簡易色塊、漸層、矩陣、律動及周邊環境色系融景等理念，發揮創意延伸設計彩繪而成。

市府運發局今天上午舉行苓雅運動中心外牆彩繪記者會，陳其邁出席致詞表示，苓雅運動中心在高速公路交流道旁，是高雄重要門戶，又是最大運動中心，經過改造後，變得很不一樣，這是高雄的地標，也揭櫫了高雄城市美學的里程碑。

陳其邁說，希望高雄未來在城市改造運動過程中，有更多藝術家共同參與，並在這塊土地上寫下更多故事，相信未來高雄不只會愈來愈好，還會愈來愈美麗。

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運發局表示，市府以文化藝術重新定義高雄，將運動結合藝術、街頭文化，挑戰市民對運動中心的既定印象，讓苓雅運動中心不再只是一座運動中心，更是一座大型公共藝術。

運發局長侯尊堯表示，苓雅運動中心提供籃球、羽球、健身、瑜珈、新現代五項等多樣運動選擇，場館內設施空間完善、舒適，3月開幕以來，已有很多民眾使用，如今又有繽紛美麗的彩繪外牆，歡迎民眾來運動，順便拍照、打卡。（編輯：陳仁華）1111018