更多編輯台推薦新聞：
馬友友獲頒瑞典尼爾森音樂大獎 提醒世人與自然共存
文化

馬友友獲頒瑞典尼爾森音樂大獎 提醒世人與自然共存

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣睽違近6年再現32元 專家估強勢美元今年底可望觸頂
首頁 / 地方

北市景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門開啟

2022/10/19 18:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市水利處表示，尼莎颱風影響降低，景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門（育英、溪洲、萬芳、貴陽、玉泉、國順、敦煌）已於今天下午3時陸續開啟。

北市水利處新聞稿表示，景美溪、新店溪及淡水河沿線疏散門（育英、溪洲、萬芳、貴陽、玉泉、國順、敦煌），19日下午3時陸續開啟（僅開放防汛道路及自行車道）；另基隆河部分經貿、成功、南港、饒河、五分、長壽及成美疏散門及自行車道仍將暫時封閉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

水利處表示，前述路段及周邊場地設施加緊清洗中，完成清洗且確認通行無安全疑慮後，將陸續開放，以疏解市區交通，請民眾於疏散門及越堤道開啟前，不要進入河濱公園活動。

此外，基隆河百齡左岸（大龍抽水站旁、社正路及風箏公園等處）及百齡右岸（劍潭抽水站及大南路等處）越堤坡道管制門（僅開放防汛道路）已於17日晚間8時開啟；美堤河濱公園及彩虹河濱公園越堤坡道管制門（僅開放防汛道路）已於18日下午2時開啟。（編輯：李亨山）1111019

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族