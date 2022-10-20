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白鼻心誤闖山區民宅 北市2週4件籲別接觸不餵食

2022/10/20 17:22（10/20 17:51 更新）
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台北市動物保護處20日指出，鄰近山林社區常見野生動物出沒，統計自1日至16日止，2週接獲達8件通報救援案，其中4件為白鼻心（俗稱果子狸）誤闖民宅。（動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 111年10月20日
台北市動物保護處20日指出，鄰近山林社區常見野生動物出沒，統計自1日至16日止，2週接獲達8件通報救援案，其中4件為白鼻心（俗稱果子狸）誤闖民宅。（動保處提供）中央社記者劉建邦傳真 111年10月20日
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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市動保處今天表示，從1日至16日，共接獲8件通報救援動物案，其中4件為白鼻心誤闖民宅，呼籲民眾若在家中遇到野生動物誤闖，應牢記不干擾、不接觸、不餵食。

北市府動物保護處發布新聞資料指出，鄰近山區社區常見野生動物出沒，1日至16日止，2週接獲達8件通報救援案，其中4件為白鼻心（俗稱果子狸）誤闖民宅。

動保處表示，經派員到場了解及救援後，評估白鼻心健康狀況良好，協助引導離開現場或把受傷動物送醫，並呼籲民眾家中若遇野生動物誤闖，別驚慌，牢記不干擾、不接觸、不餵食原則，後續可協助野生動物自行返回棲息地。

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動保處指出，白鼻心常見台灣的中、低海拔山區，屬雜食性夜行動物，善於攀爬，近年來族群數量逐漸穩定，行政院農業委員會也修正保育類野生動物名錄，把原列為保育類的白鼻心，改列為一般類野生動物，但依野生動物保育法規定，野生動物仍不能隨意獵捕。

動保處表示，呼籲居住靠近山區民眾，在住宅旁若發現幼年白鼻心，建議不要隨意接觸，若有需要協助處理野生動物情形，可撥1999市民熱線通報，相關通報訊息可至動保處官網查詢。（編輯：方沛清）1111020

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