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新竹縣府打造綜合社福館 營造友善育兒環境

2022/10/20 17:29（10/20 18:11 更新）
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新竹縣綜合社會福利館20日舉辦竣工典禮，預計2023年上半年營運，也將成為竹北社福服務主要據點，盼讓年輕人「願婚、樂生」。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月20日
新竹縣綜合社會福利館20日舉辦竣工典禮，預計2023年上半年營運，也將成為竹北社福服務主要據點，盼讓年輕人「願婚、樂生」。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣政府打造竹縣綜合社會福利館今天舉辦竣工典禮，縣府指出，預計明年上半年正式營運，提供民眾親子育樂、福利服務諮詢等多功能休閒場所，營造友善育兒環境。

新竹縣綜合社會福利館今天辦理竣工典禮，縣長楊文科出席致詞表示，目前社會處籌備委辦廠商營運招標作業，預計明年上半年營運，也將成為竹北社福服務主要據點，盼讓年輕人「願婚、樂生」。

新竹縣政府提供新聞資料指出，社福館外觀主要用黑、灰、白色為基調，以透空深窗與框架遮陽系統，創造建築通透流動感，採複層式綠化，打造無障礙式空間，並取得綠建築與智慧建築標章，設計為地下2層停車場及地上6層建築空間。

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縣府表示，1樓為公設民營托嬰中心，設置遊戲活動區、兒童教室、資訊閱覽區、戶外活動區、大廳區，預計收托30人至40人。2樓為托育資源中心（親子夢想館），設置入口管制區、爬行與沙坑區、舞台區、兒童超市區。

縣府說，3樓部分打造竹北兒童及青少年中心，預計有閱讀區、益智桌遊區、遊樂設施區、親子活動區。4樓為竹北區社會福利服務中心，有資訊閱覽區辦公室、會議室。5樓是竹北市公所使用空間及6樓綜合會議室。（編輯：方沛清）1111020

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