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高市杉林區闢多功能文化聚會所 提供原民集會空間

2022/10/20 18:53（10/20 19:51 更新）
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高雄市原民會20日在杉林大愛園區愛農教會旁的籃球場舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式，預計今年11月開工，民國112年底竣工。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月20日
高雄市原民會20日在杉林大愛園區愛農教會旁的籃球場舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式，預計今年11月開工，民國112年底竣工。（高雄市原民會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市杉林區大愛園區愛農教會旁籃球場，改建為「米乎咪尚多功能文化聚會所」，今天動土，提供當地原住民族人及鄰近里民一個運動休憩、聚會辦理活動及祭典空間，預計112年底完工。

高雄市政府原民會今天在杉林大愛園區愛農教會旁的籃球場舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式，行政院原民會副主委谷縱．喀勒芳安等人出席。

高雄市原民會表示，米乎咪尚多功能文化聚會所是公園休憩、運動休閒及文化聚會兼具的多功能球場，球場主體工程融入原有的公園綠地，並增設舞台、廁所及外牆原住民意象圖騰等設施，提供杉林區原住民適宜的集會活動空間。

米乎咪尚多功能文化聚會所自民國110年規劃設計完成，適逢國內建築造價不斷上漲及人工短缺等問題，市府出資新台幣500萬元，並向行政院原民會爭取2800萬元經費，工程總預算達到3337萬元，預計今年11月開工，112年底竣工。

谷縱．喀勒芳安表示，政府與族人共同努力促成聚會所興建，希望接下來1年施工，順利圓滿，迎接明年底正式啟用。

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高雄市原民會主委阿布斯說，在地族人非常期待聚會所的興建，未來蓋好後，希望可以作為族人進行文化祭儀及運動交流的空間，也讓在地教會及社團協會團體有舉辦活動的場域。

此外，高雄市原民會今天也在杉林大愛園區貓頭鷹館舉辦「VUVU（排灣語：長者）歌喉戰」，除了由長者組成團體參加族語傳唱比賽及個人賽，周邊還有市集攤位、文健站成果展等，展現原住民族語歌謠魅力及長者活力。（編輯：陳仁華）1111020

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