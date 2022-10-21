金門縣長選舉 楊鎮浯、陳福海小三通交鋒

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金門縣選委會21日進行縣長參選人號次抽籤，無黨籍參選人陳福海（左）、爭取連任的現任縣長楊鎮浯（右）皆親自到場抽籤。中央社記者黃慧敏攝 111年10月21日

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（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）前金門縣長陳福海今天澄清，他沒有拜會大陸委員會主委邱太三，並反問，若小三通恢復，航商就無法領取到補助，到時誰的損失最大？想一想就知道到底是誰在阻撓小三通復航。

金門與廈門、泉州之間的小三通，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）停擺近3年，重創金門各行各業。是否重啟小三通，也成為這次金門縣長選戰焦點。

金門縣長楊鎮浯17日點名前縣長陳福海，指陳福海曾向邱太三表示「小三通復航必須謹慎」；楊鎮浯競選連任辦公室執行長石兆瑉今天在啟動小三通復連署活動記者會時再次表示，有1名「重量級的參選人」在阻礙小三通復航，而且邱太三指出，這名參選人不是民進黨籍。

金門是民進黨全國唯一沒有提名縣長參選人的縣市，楊鎮浯競選連任辦公室表示，從種種跡象顯示，代表中國國民黨出征的楊鎮浯這次最大的對手陳福海，民眾質疑就是由民進黨暗助。

楊鎮浯的父親是前國民大會代表楊肅元，經營金廈海運公司，以新金龍等船舶航行金廈、金泉航線。

陳福海今天接受中央社記者專訪時澄清，自己沒有這麼厲害能拜會邱太三，他說，小三通對金門發展至為重要，主張在疫情可控的情況下，以人道等方式試行1、2班復航。他並反問，小三通如果恢復了，誰的損失最大？到時船商就無法領取補助了，所以鄉親只要想一想就知道到底是誰在阻止小三通復航。

陳福海同時表示，小三通不應是縣長選舉的重點，縣長選舉重點應在與選民良好密切互動，謀求金門未來的發展。

金門縣選委會今天進行縣長選舉號次抽籤，楊鎮浯和陳福海都親自到場，分別抽到4、5號，楊鎮浯喊出「勢必連任」吉祥話；陳福海則是說，「五福臨門，讓鄉親過好日子」。2人應媒體要禮貌性握手，但眼神並無交集。

2018年楊鎮浯與陳福海交手，楊鎮浯靠著「大票倉」金城鎮8137票，淨贏陳福海2221票，最後以2萬3520票，小贏801票勝出。（編輯：黃世雅）1111021

金門縣選委會21日進行縣長參選人號次抽籤，無黨籍參選人陳福海（左2）抽到5號，喊出 「五福臨門，讓鄉親過好日子」口號。中央社記者黃慧敏攝 111年10月21日