北市公用頻道影片徵選 「飛閱台北」空拍視角奪首獎

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（中央社記者蘇思云北22日電）台北市公用頻道「台北有影3」影片徵選活動，今天揭曉得獎名單，由吳亞築的「飛閱台北」奪下首獎，影片透過空拍方式俯瞰台北，帶領觀眾從不同角度看待生活的土地，因此獲得評審青睞。

台北市政府觀光傳播局及台北市有線電視公用頻道協會共同主辦的「台北有影3」影片徵選活動，今天下午2時在「北市公用頻道」臉書進行線上頒獎。

台北市政府觀光傳播局專委沈永華表示，今年影片徵選報名非常踴躍，作品形式多元，有紀錄類、戲劇類、微電影、MV音樂創作、旅遊導覽、紀實類、採訪報導、動畫類等影片，首獎作品「飛閱台北」透過空拍俯瞰台北，輔以感性文字與配音，帶領觀眾從不同角度審視這塊生活土地，因此獲得評審青睞。

沈永華表示，獲得優選的2件作品，分別為許哲巧的「給台北的一封情書」是MV音樂創作，透過在台北生活的美籍音樂人以輕快音樂搭配台北地景，唱出對台北的愛；陳榮瑞的「有夢最美．螢亮萃湖」以隨興拍攝手法紀錄台北的自然風景和人文生活，並穿插知識教育與音樂，讓紀錄片充滿趣味。

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台北市有線電視公用頻道協會理事周志誠表示，為鼓勵更多民眾報名影片徵選，獎金額度幾乎倍增，並增設報名就有獎的「行動力獎」。這次總共收到156件作品報名，首獎獲得獎金新台幣8萬元及獎座1座，而2位優選作品各獲得獎金2萬元及獎座1座，以及3位佳作作品各獲得獎金8000元及獎牌1面。

負責承辦的北都數位有線電視協理周良璟表示，今年新手創作報名踴躍，有愈來愈多人願意嘗試創作是非常棒的一件事；公用頻道今年舉辦許多像是學生影展、影像人才培力線上課程、行動市民論壇等活動，有興趣者歡迎上「北市公用頻道」官網、臉書或YouTube了解。（編輯：林克倫）1111022