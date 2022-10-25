營養午餐吃石斑 楊文科：新竹縣國中小陸續供應

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新竹縣長楊文科（右）25日到竹北興隆國小和學童們共進午餐，一起品味石斑魚。楊文科說，國產石斑魚結合縣府推動的「聰明營養午餐」入菜，提供縣內所有國中、小學生享用，美味可口。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年10月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣政府今天表示，響應行政院農業委員會與教育部推動的「班班吃石斑」計畫，昨天起縣內國中、小學營養午餐陸續供應，讓孩子吃得健康、更聰明。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，昨天起至明年1月底為止，竹縣國、中小營養午餐，每月都有1餐石斑魚入菜，以外加一道菜且每人1份的方式。竹縣國中、小共有122所，每月的石斑魚採購量為4691公斤。

楊文科今天到竹北市興隆國小和學童們一起吃石斑魚，楊文科說，國產石斑魚結合縣府推動的「聰明營養午餐」入菜，給縣內所有國中、小學生享用，且國產石斑魚美味、可口。

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農業處指出，石斑魚經處理加工廠去頭、尾、骨、取肉、完整去刺及截切等冷凍加工處理，成石斑魚片或魚丁後，供應縣內各公立國中、小學、特教學校等學生與教職員工午餐，包含共餐的附設公立幼兒園及完全中學高中部。

農業處長范萬釗說，接著要到來的烏魚季，在漁民採收完烏魚子後，縣府也會考慮比照石斑魚，採購烏魚殼加入聰明營養午餐的菜單，豐富孩子的午餐菜色。（編輯：李錫璋）1111025