2023萬眾騎BIKE啟動 台中6媽祖廟籲踴躍報名

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）「2023萬眾騎BIKE」今天由台中萬和宮、大甲鎮瀾宮、樂成宮、朝聖宮、豐原鎮清宮、社口萬興宮等媽祖廟共同宣布正式啟動，歡迎民眾騎單車參觀各宮廟，了解媽祖文化。

邁入第13年的「2023萬眾騎BIKE」宣傳活動上午在南屯區萬和宮登場，參加的6家宮廟齊聚一堂，包括萬和宮董事長蕭清杰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、樂成宮董事長郭松益、台中市民政局長吳世瑋、運動局長李昱叡都出席，呼籲愛好自行車運動的車友踴躍報名。

蕭清杰表示，這項活動已帶動大台中騎自行車風氣，成為熱門休閒活動，各地自行車道也愈來愈多；這次部分路線稍微調整，例如萬和宮至樂成宮路線，新增整治後的綠川兩岸，全程約91公里的路線跨越台中山海屯區，車友可以欣賞各地風光，參觀各宮廟特色，了解台中媽祖文化，還可以享受6家宮廟精心準備的美食。

顏清標到場後，對於媒體提問是否支持台中市長盧秀燕時只回應，今天不談政治議題。他在活動中致詞表示，這次活動由萬和宮主辦，從南屯區一路騎到大甲鎮，6家媽祖廟都準備許多美食，愛好騎單車的人愈來愈多，相信這次報名會超過萬人，現在大家忙著跑選舉，認真打拚，所有的人都支持。

吳世瑋與李昱叡、南屯區長林秋萬一起上台代表致詞時則提到，盧秀燕很重視各項運動，努力興建各地運動中心。

「2023萬眾騎BIKE」將於明年3月18日舉行，當天將由6宮廟媽祖神尊安座的前導車，引領騎友從南屯萬和國中出發，沿途行經萬和宮、樂成宮、朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮，最後回到終點站萬和宮，全程約91公里。（編輯：張雅淨）1111027