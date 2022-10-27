企業捐復康巴士 接送新竹市行動不便者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市政府今天表示，感謝企業品豐大中華證券投資顧問公司捐贈1輛復康巴士及急難救助金，以實際行動支持市府推動行動不便民眾交通服務，協助需要被幫助的人。

新竹市政府舉行企業捐贈復康巴士記者會，品豐大中華董事長蔡彰鍠捐贈1輛復康巴士及新台幣10萬元急難救助金，由副市長李世珍代表接受。

李世珍致詞時表示，感謝企業以實際行動，關心身心障礙者交通及弱勢服務，善行實為社會楷模。

蔡彰鍠向中央社記者表示，因4年前公司樓上發生大火，得知1名長輩在樓上呼救，他立即上樓將1名坐在輪椅無法自行逃離火場長者救出火場，也因此發願，要更加幫助行動不便民眾，開始捐贈復康巴士。3年來，走訪各個縣市，共捐19輛復康巴士，為社會盡點心力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

社會處長李季縈說，截至目前，竹市復康巴士車輛有24輛，加計這次捐贈的1輛，共有25輛，其中，來自捐贈復康巴士共有12輛，佔所有車輛一半，顯示出民間愛心善舉力量強大。

社會處提供新聞資料指出，復康巴士服務主要協助行動不便民眾，以就醫為優先，除行動不便身心障礙者能預約搭乘，也開放設籍且居住竹市居民者，因意外事故或疾病導致下肢不便需乘坐輪椅，但要附3個月內診斷證明，可有3個月交通接送服務。（編輯：方沛清）1111027