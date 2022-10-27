彰縣府交通處成立 王惠美盼加速推動軌道建設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

彰化縣政府交通處27日在彰化縣立體育館一樓正式揭牌成立，彰化縣長王惠美（中）指出，希望交通處成立後，能加速推動彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸到彰化等交通建設願景。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣政府交通處今天揭牌成立，處理縣內交通事務，縣長王惠美指出，交通處成立後，希望加速推動彰化市鐵路高架化、台中捷運延伸到彰化等交通建設願景。

彰縣府交通處上午在彰化縣立體育館一樓正式揭牌成立，王惠美、交通部公路總局台中區監理所長楊聰賢以及交通處代理處長許俊宏等人都出席揭牌儀式。

王惠美致詞時說，交通是建設之母，為加速彰化交通建設，針對縣府組織進行專業分工後成立交通處，將分散在工務處、城觀處、警察局等局處和交通相關業務整合，期望交通處成立後，加速推動彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸到彰化等交通建設願景。

王惠美指出，交通處成立後，代理處長許俊宏會帶領運輸規劃科、交通管理科及交通工程科所有同仁，運用大數據分析，診斷地區交通癥結，創造更友善的交通環境。

許俊宏說，交通處成立後除加強推動軌道建設，像是台中綠線捷運延伸彰化，以及即將發展的彰南、彰北輕軌捷運建設外，在停車管理及加強交通安全方面也是工作重點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰縣府發布新聞指出，縣府交通處負責的為原屬工務處交通規劃科及交通工程科、縣警局交通警察隊號誌、道安聯繫會報業務以及城市暨觀光發展處的公共自行車等業務，組織架構分為運輸規劃科、交通管理科及交通工程科，編制員額為20人。

運輸規劃科主辦交通政策研擬、軌道運輸等業務；交通管理科執行停車政策研擬及管理及停車場興建管理等業務；交通工程科辦理道路標誌號誌及交通管制設施等工程。（編輯：謝雅竹）1111027