高雄輕軌30日因馬拉松延後發車 市府：乘客較少時段

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）因應富邦馬拉松比賽，高雄輕軌30日全線延後至9時30分開始營運，在網路引發論戰；高雄市政府今天表示，週日上午是輕軌假日搭乘人數較少時段，經綜合考量才做此規畫，降低衝擊。

市府捷運局昨天在臉書（Facebook）公告，因應重要國際賽事高雄富邦馬拉松之舉行，因部分輕軌路段與賽事路線有所交會，為避免影響車上旅客因賽事進行而久候，10月30日高雄輕軌營運時間全線延後至9時30分開始營運；並為了方便比賽選手搭車到比賽場地，高雄捷運提早至凌晨4時發車。

公告貼出後，在網路引起正反兩面論戰，有民眾指出，馬拉松要朝國際化發展，就會需要全路權管制，支持市府決定、力挺在地賽事；但也有民眾提出批評，反對大眾運輸因非不可抗之因素停止運行或縮短營運時間。

對此，運發局長侯尊堯今天接受媒體聯訪表示，高雄富邦馬拉松為城市一年一度重要國際馬拉松賽事，賽事申請中華民國田徑協會國內成績認證，跑者成績可作為參加世界大型馬拉松參考成績依據，且全台每年數百場路跑賽事，僅5場取得國內成績認證。

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運發局指出，由於競賽路線經過輕軌區域，為達到國內成績認證要求，輕軌配合調整延後發車；延後時段為週日上午，剛好也是輕軌假日搭乘人數較少時段，經考量國際指標賽事、乘客權益等因素綜合評估後，才做出延後營運的規畫，讓衝擊降至最低。

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「高雄富邦馬拉松」將於10月29、30日登場，29日為3公里變裝遊行組，30日為馬拉松組、半程馬拉松組及10公里組。（編輯：陳仁華）1111027