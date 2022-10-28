高中私裝18支基地台被投訴 拆完居民手機收訊差

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄市私立大榮高中被家長投訴在頂樓裝設基地台，擔心影響學生，教育局介入調查，要求校方拆除未經核准架設的18支基地台，附近居民卻發現手機訊號嚴重變差，相當困擾。

鼓山區民強里長歐華美接受中央社記者電訪表示，基地台拆除後，訊號差非常多，講電話一定要屋外才聽得到，在屋內常收不到訊號，非常不方便；雖然有電信業者在附近放行動基地台車，但晚上上班族回家、使用量大的時候還是不敷使用，讓民眾相當困擾。

也有附近居民對媒體表示，即使站在家門口手機收訊也只剩1格、想看影片卻跑不動的情況已經10天左右，附近約3000人受到影響，尤其住在學校兩側的居民受影響最嚴重。

高雄市政府教育局訊息說明，自今年8月起即陸續接獲民眾陳情與家長關心反映，私立大榮高中疑有架設基地台，擔心對學生造成影響。

教育局依法啟動調查發現，學校確實未經核准逕行出租校舍頂樓予電信業者架設基地台共18支，已違反私立學校法規定，依法要求學校限期改善，該校當時回復將於期限內改善完成，以確保學校教學環境安全。（編輯：管中維）1111028