小港運動中心選址遭質疑 高市府：不會減損公園綠意

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森林城市協會29日帶著450人簽署的連署書指出，小港森林公園高松路側有大片水泥廣場，高雄市政府卻將運動中心設於中綠地、樹木密集區域，質疑高市府選址不當，要求保留既有樹木、反對綠地水泥化。（森林城市協會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高市府將在小港森林公園設置運動中心，卻遭地方護樹團體抗議破壞既有綠地樹木。高市運發局表示，經清查綠地保留面積符合法規，樹木也將移植，不會減損森林公園綠意。

高雄市政府運發局回應，港區為高雄重工業區域之一，考量空氣汙染及氣候變化因素，市長陳其邁上任後，立委與在地議員積極爭取在小港設置運動中心，終獲得中央補助4.6億元建造現代運動場館。運發局自2019年啟動小港運動中心BOT評估，經與相關局處討論，擇定設於小港森林公園。

運發局澄清，查小港森林公園總面積為10萬99.9平方公尺，全區規劃硬鋪面面積為2萬8858.81平方公尺、既有建物面積為1042.5平方公尺，小港運動中心建物面積為5664.1平方公尺，加總共計3萬5565.41平方公尺；綠覆地面積為6萬4534.49平方公尺，占公園64.47%，符合法規。

入口廣場設置位址部分，因高松路是交通要道且匯集飛機路與宏平路車輛，松金街又無法迅速疏通車輛；最終預定設置運動中心開口面松園八路，讓來客交通可利用營口路與松園一路接高松路緩解。

施工範圍喬木142株，施工期將暫時移植公園內其他區域，於建物完工後移至運動中心周邊規劃位置，也將加強對既有樹木照顧撫育，不會減損森林公園綠意環境；並將在公園內興建步道及雙層植栽，減低對周邊住家的壓迫感。

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運發局指出，已在10月4日至7日進行電話訪調，瞭解周邊4里對於興建運動中心的認知態度，結果中支持運動中心興建於小港森林公園有86.6%，並且近9成的居民認為蓋在公園方便就近運動，對於市府設立小港運動中心整體政策感到滿意者有86.7%。

森林城市協會今天帶著450人簽署的連署書，指出小港森林公園高松路側有大片水泥廣場，高市府卻將運動中心設於中綠地、樹木密集區域，恐讓公園綠地面積少於法規規定的60%，質疑高市府選址不當，要求保留既有樹木、反對綠地水泥化。（編輯：黃世雅）1111029