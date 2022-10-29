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雲林豬農挺劉建國 張麗善東勢競總成立

2022/10/29 17:53
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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣豬農今天力挺民進黨雲林縣長參選人劉建國，盼改變養豬農的困境；拚連任的雲林縣長張麗善則成立東勢鄉聯合競選總部，要打造雲林「農工商科技城」開拓產業發展。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰等人今天到劉建國競選總部，與劉建國談雲林縣養豬產業近況，並高喊「我是雲林豬農，我挺劉建國」，盼劉建國當選後改變現在養豬農的困境。

雲林縣養豬協會前理事長康戶富表示，中央雖然補助養豬百億基金，但現在的雲林縣府設下重重關卡，今年強烈反映後，才終於放寬些，因此要將劉建國送進縣府，讓中央、地方一條心，百億基金才能真正用在豬農身上。

劉建國說，政府近幾年特別重視養豬產業，又尤其台灣豬隻才剛拔針，台灣養豬產業正準備出頭天，千萬不可以有任何阻礙，他絕對可以與養豬協會共同讓雲林養豬產業再創高峰。

張麗善今天傍晚則與東勢鄉長參選人周金來成立聯合競選總部，這是此次選戰中張麗善巡迴20鄉鎮設立後援會的最後一站，與周金來、雲林縣議員吳蕙蘭及後援會長林維戊共同出席。

張麗善致詞時細數上任3年來，縣府在東勢鄉投入的建設、推廣長青食堂設置和行銷農特產品等政績。

張麗善與周金來的政見也相互呼應，共同為打造雲林成為「農工商科技城」努力，開拓產業發展，為「2030 前進雲林」打拚，加速前進。（編輯：郭諭儒）1111029

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