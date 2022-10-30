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竹縣高鐵自駕接駁中巴增3輛 11月中上路測試

2022/10/30 16:49
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣政府推「竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，今年擴大測試路線，將3輛電動中巴進行自駕化改造完成，同時取得掛試車牌，預計11月中上路測試，逐步實現科技化智慧城市。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，縣政府於民國110年起和工業技術研究院、科技之星交通、車王電子及銓鼎科技股份有限公司合作，推行「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」。

科技之星交通公司今天特別舉辦高鐵自駕接駁運行車輛展示活動，新領牌照的3輛自駕車也同步亮相，新竹縣長楊文科到場一同與民眾近距離接觸，透過研發團隊工研院專人解說，更加了解自駕車運作原理及使用技術。

楊文科表示，自駕中巴在新竹縣掛牌上路實驗，過去，循環路線是從新竹高鐵站行駛至喜來登大飯店，未來，將延伸AI智慧園區，除夜間行駛也進行日間行駛測試，並加強自駕車運行安全等，若順利，預計最快明年可正式載客行駛，未來有望成為市區公車。

交旅處長游志祥向中央社記者表示，自駕公車除了是讓新竹縣邁向科技智慧城，也是希望透過這套自駕系統，解決目前公車業者人力不足窘境、改變客運業。

交旅處指出，測試路線由高鐵七路出發，經文興路、嘉豐五路、光明六路，再到莊敬北路AI智慧園區周邊形成循環路線，途經高鐵新竹站，及各社區、學校、百貨商場、產業園區，在一般汽機車混合市區開放道路進行自駕測試。

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交旅處說，自駕公車第1階段先採不載客測試，並以晚間10時至凌晨1時先行測試後，再增加上午9時30分至下午3時30分測試，通過安全系統檢核後，才會開放第2階段免費載客，最後進入收費載客，目標納入市區公車營運路線。

交旅處表示，除了自駕公車上路在夜間及日間測試，為了加強自駕公車行駛安全，新竹縣也將完善智慧號誌時相推播系統、智慧路口防撞設施、智慧候車站牌等。（編輯：方沛清）1111030

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