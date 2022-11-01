全國各級農會資深績優服務人員表彰 1194人獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華民國農會1日在雲林舉辦全國各級農會第10屆資深績優服務人員表彰大會，農委會副主委陳添壽（左）出席並頒獎給獲獎者，感謝他們為農業付出貢獻。中央社記者姜宜菁攝 111年11月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）全國各級農會資深績優服務人員表彰大會今天舉行，1194人獲獎，農委會副主委陳添壽說，面對氣候變遷和大環境影響，農業發展受到挑戰，感謝各農會擔任橋樑，協助政策推廣。

中華民國農會今天在雲林縣三好國際酒店舉辦全國各級農會資深績優服務人員表彰大會，陳添壽、中華民國農會總幹事張永成等人逐一頒發獎座給獲獎人，感謝他們為農業奉獻犧牲。

陳添壽表示，此次有1194人受獎，他們將青春奉獻給農業，服務許多農民，協助農業政策推行，感謝農會資深優秀人員，讓農業繼續往前走。

陳添壽指出，近年來受到氣候變遷影響，農業發展面臨挑戰，農委會這幾年有些政策因應，感謝各農會擔任橋樑，協助溝通，一起造福農民。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳添壽說，除了氣候變遷，這幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭等外在環境因素也影響台灣農業，所以未來農業發展，仍要透過農會的資源和人才，共同負起發展農業、安定農村的責任。

張永成致詞時提到，各級農會只有迎合未來挑戰，創造新契機，以協助解決農民、農會面對的農業問題，強化農民對政府農業政策的信心及對農會的向心力，攜手並肩，再創農業第二春。（編輯：郭諭儒）1111101