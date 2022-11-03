高雄岡山天空煙霧瀰漫 環保局：已派員巡查

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高雄市岡山區3日上午不少民眾反映，天空煙霧瀰漫，還有異味，高雄市環保局表示，調閱微型感測器資料，顯示可能有可疑污染源，已派員前往巡查。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高雄市岡山區今天上午不少民眾反映，看到天空煙霧瀰漫，且還有異味；高雄市環保局表示，調閱微型感測器資料，顯示可能有可疑污染源，已派員前往巡查，確認是否有露天燃燒行為。

有不少網友上午在臉書（Facebook）社團「我是岡山人（北高雄）」貼出岡山區煙霧瀰漫的照片，有人從高處拍下，看起來整個地面均遭濃霧籠罩，能見度差；有人拍下街景照片，也是霧茫茫一片，紛紛詢問「岡山發生什麼事了？」

當地居民表示，從昨天晚上就開始霧茫茫，空氣中還有異味；還有人說，上午出門看到都是煙霧，還有臭味，鄰居都以為是哪裡失火，但沒聽到消防車聲音，原來是空污，直呼誇張。

也有人說，煙霧範圍很大，甚至已蔓延到橋頭、楠梓等區；有居民還自備空氣偵測設備，表示偵測到空氣真的很不好，細懸浮微粒（PM2.5）數值很高。

對此，環保局接受媒體聯訪表示，今天清晨岡山區大氣條件不利，風速不高、清晨混合層高度低，易造成污染於地面盤旋；經查上午6至7時，橋頭測站PM2.5濃度為每立方米29微克，為黃色普通等級。

此外，環保局調閱微型感測器資料，發現自上午6時起，自寶米路往西南方延伸有明顯的污染高值，顯示可能有現地可疑污染源。

環保局表示，當下已派員前往岡山公園附近巡查，並擴大稽查範圍至岡山本洲工業區，同時也調派無人機進行梓官區巡查，確認是否有露天燃燒行為。（編輯：陳仁華）1111103