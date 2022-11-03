中市2023消防月曆亮相 14名大使宣導救災知識

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台中市消防局3日在台中市議會前廣場舉辦2023消防形象月曆發表會，市長盧秀燕（2排右4）與會出席，消防局現場回顧過去3年消防形象月曆，歷屆消防大使齊聚現場，展現消防傳承的精神。中央社記者趙麗妍攝 111年11月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市消防局連續4年推出消防形象月曆，2023年形象月曆今天亮相，由14名消防大使擔綱主角，勇敢又帶點可愛的搜救犬也入鏡，在每月份照片中展現專業，向民眾宣導救災知識。

台中市消防局今天下午在台中市議會前廣場舉辦2023消防形象月曆發表會，市長盧秀燕與會出席。消防局回顧過去3年消防形象月曆，歷屆消防大使齊聚現場，展現消防傳承的精神。

韓國梨泰院踩踏事件震驚國際，市長盧秀燕現場出題，請消防局長曾進財傳授，若身陷在擁擠現場如何保護自己，曾進財直接躺地示範，保持側臥姿勢，雙手抱頭保護後腦及頸項，並蜷縮身體。

消防局表示，2023消防形象月曆拍攝的14名主角，是透過二階段的評選所產生，共有5女9男，女性比例歷年最高。其中有2人是雙胞胎姊妹，李怡平、李怡凡姐妹都是從護理專業轉任報考消防工作，還有從媒體記者轉職，有1人年僅21歲，任職不到1年，是最年輕的消防形象大使。

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12個月份中分別介紹各種器材設備，拍攝地點除有九二一地震園區，中央公園抹茶湖外，團隊還遠征海拔2180公尺的鳶嘴山，宣導民眾應注意登山安全。其中，有消防員奮力甩開水帶的照片，拍攝消防員分享，「當天連甩了30多次才成功，洗頭時手都在抖」。

盧秀燕表示，她相當重視消防工作，每年都會參加形象月曆發表，也以具體行動支持消防工作，消防預算逐年提升，2023年消防局編列新台幣1億9520萬元，預計購置24輛各式水箱、化學、救助、雲梯等消防車，也編列了9965萬元協助警、義消購置消防衣，及各式災害搶救裝備器材，經費歷年最高。（編輯：謝雅竹）1111103