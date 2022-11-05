心繫安琪莉莎合唱團 劉兆輝義賣回憶錄籌經費

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在金門行醫近20年、復興空難生還者劉兆輝（圖）已到美國和家人團聚，由於心繫一手創辦的安琪莉莎合唱團，特別請合唱團6日演出時義賣他的回憶錄，籌募合唱團經費。（劉兆輝提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月5日

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（中央社記者黃慧敏金門縣5日電）在金門行醫近20年、復興空難生還者劉兆輝，已到美國和家人團聚。他最放心不下的是一手創辦的安琪莉莎合唱團，決定由合唱團在明天演出時義賣他的回憶錄，籌募合唱團經費。

「安琪莉莎」之名是紀念劉兆輝早逝的女兒劉佳琪Lisa。劉兆輝在2015年復興空難倖存，他接受中央社記者越洋電話訪問表示，空難發生時，他昏迷前，隱約看到女兒在機艙裡鼓勵他；於加護病房期間，他也彷彿感覺女兒帶他到歐洲演出。自此他念茲在茲的就是為金門縣成立一個小而美、高品質的合唱團。

劉兆輝表示，合唱團自2018年成立以來，參加過全國合唱和客家合唱比賽，並積極參與地區各項音樂會和展演活動，還赴台灣、大陸交流演出，拓展金門在地合唱團視野，提高音樂水準。

劉兆輝去年9月罹患胰臟癌後，即著手口述回憶錄「我的一生平淡無悔」，在今年9月離開金門前完成，近日出版，由外勞帶到美國。劉兆輝說，很不捨離開摯愛的安琪莉莎合唱團，但因為生病無法繼續照顧合唱團，希望能透過義賣回憶錄，為合唱團籌募營運基金，讓合唱團不必為經費憂心，專心歌唱，永續經營。

「我的一生平淡無悔」從劉兆輝1944年呱呱墜地說起，苗栗客家村的頑童歲月，格外引人入勝；青少年時期的少男情懷，只為見到心儀女孩而使出的種種小花招，令人會心一笑。「意外」考上醫學院，改變他一生，尤其在花蓮門諾醫院醫習時，感受外籍醫師悲天憫人的胸懷，對他日後行醫影響深遠。

書中「Lisa守護日記」篇章，記錄了劉兆輝在么女罹癌後，於台美奔波煎熬的歷程，讀來令人鼻酸。除了財務壓力，還要面對女兒飽受病痛折磨，心如刀割，但他依然樂觀前進。創立安琪莉莎合唱團就是他對女兒永遠的懷念。

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書名「平淡」，是劉兆輝的謙稱，他的一生其實可謂高潮迭起，驚濤駭浪，與死神兩次擦身而過。平淡的是走過風雨，家人伴隨左右；無悔的是，沒有白白走過這一生。

安琪莉莎合唱團將於6日在文化局演藝廳參與慶祝解嚴30週年紀念音樂會，12日同樣地點辦理年度成果音樂會。合唱團企劃組長陳世聰表示，2場音樂會結束後將義賣劉兆輝回憶錄，為合唱團籌募營運經費；陳世聰說，團員感動劉兆輝持續關懷合唱團，大家會努力讓安琪莉莎的歌聲傳頌各地。（編輯：郭諭儒）1111105