台南水道博物館新特區 日式水占卜受歡迎

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台南山上花園水道博物館規劃具日式風情的水占卜特區，除了有神社布景，還可讓遊客體驗特別的日本求籤方式。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月6日

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南山上花園水道博物館園區擁有不少日式建築，館方依此新規劃為具日式風情的水占卜特區，除了有神社布景，還有日本寺院常見的「添水」設施，讓遊客體驗特別的求籤習俗。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，日式建物群是山上花園水道博物館園區一大特色，館方以建物結合水元素新規劃的水占卜區域，營造出濃厚日式氛圍，搭配整體環境，讓遊客宛如置身日本庭園。

館方人員指出，日本京都琵琶湖畔有一座信奉水神的「貴船神社」，除了因為歷史悠久聞名外，也是京都著名的求姻緣聖地，因為與水有關，當地流傳特別的求籤方式，只要將空白籤紙，放入一旁水占齋庭水面上，就會顯現求籤結果，成為相當吸引人的項目。

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館方人員指出，水道博物館雖然沒有實體神社，但結合這樣的傳說，將C館送出唧筒室旁在戰後興建、目前列為古蹟附屬建築的工具室，在不破壞原有結構下，經過簡單改裝，規劃成水占卜特區，搭配整體建築氛圍，展現不同風貌。

館方人員指出，水占卜運用與貴船神社同樣的技術，設計專屬水道的水占卜籤詩，推出以來相當受到歡迎，甚至還有遊客求到籤詩「愛宜速攻」，不久後接到心儀對象表白，還與館方人員分享喜悅，成為有趣話題。（編輯：謝雅竹）1111106