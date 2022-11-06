更多編輯台推薦新聞：
太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名
運動

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南水道博物館新特區 日式水占卜受歡迎

2022/11/6 15:30（11/6 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南山上花園水道博物館規劃具日式風情的水占卜特區，除了有神社布景，還可讓遊客體驗特別的日本求籤方式。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月6日
台南山上花園水道博物館規劃具日式風情的水占卜特區，除了有神社布景，還可讓遊客體驗特別的日本求籤方式。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南山上花園水道博物館園區擁有不少日式建築，館方依此新規劃為具日式風情的水占卜特區，除了有神社布景，還有日本寺院常見的「添水」設施，讓遊客體驗特別的求籤習俗。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，日式建物群是山上花園水道博物館園區一大特色，館方以建物結合水元素新規劃的水占卜區域，營造出濃厚日式氛圍，搭配整體環境，讓遊客宛如置身日本庭園。

館方人員指出，日本京都琵琶湖畔有一座信奉水神的「貴船神社」，除了因為歷史悠久聞名外，也是京都著名的求姻緣聖地，因為與水有關，當地流傳特別的求籤方式，只要將空白籤紙，放入一旁水占齋庭水面上，就會顯現求籤結果，成為相當吸引人的項目。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

館方人員指出，水道博物館雖然沒有實體神社，但結合這樣的傳說，將C館送出唧筒室旁在戰後興建、目前列為古蹟附屬建築的工具室，在不破壞原有結構下，經過簡單改裝，規劃成水占卜特區，搭配整體建築氛圍，展現不同風貌。

館方人員指出，水占卜運用與貴船神社同樣的技術，設計專屬水道的水占卜籤詩，推出以來相當受到歡迎，甚至還有遊客求到籤詩「愛宜速攻」，不久後接到心儀對象表白，還與館方人員分享喜悅，成為有趣話題。（編輯：謝雅竹）1111106

台南山上花園水道博物館園區擁有不少日式建築，館方依此新規劃為具日式風情的水占卜特區，遊客可體驗日本求籤方式，推出後相當受歡迎。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月6日
台南山上花園水道博物館園區擁有不少日式建築，館方依此新規劃為具日式風情的水占卜特區，遊客可體驗日本求籤方式，推出後相當受歡迎。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月6日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族