更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹縣捷運6大路廊縣府定案 11月中送交通部審議

2022/11/7 13:10（11/7 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣政府7日發布新聞稿指出，竹縣大眾捷運系統路網，拍板定案竹北藍線等6大路廊，新竹縣長楊文科（左5）表示，預計11月中旬提送交通部審議，爭取盡早備查，預計113年先完成優先路網藍線可行性研究。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月7日
新竹縣政府7日發布新聞稿指出，竹縣大眾捷運系統路網，拍板定案竹北藍線等6大路廊，新竹縣長楊文科（左5）表示，預計11月中旬提送交通部審議，爭取盡早備查，預計113年先完成優先路網藍線可行性研究。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府今天指出，竹縣大眾捷運系統路網，縣府拍板定案竹北藍線等6大路廊，預計11月中旬提送交通部審議，爭取盡早備查，預計民國113年先完成優先路網藍線可行性研究。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網規劃報告，定案大眾運輸導向發展（TOD）綠色運輸6大路廊，包含高鐵特定區－竹北－新竹（藍線、芎林－高鐵特定區（藍線延伸芎林）、新埔－高鐵特定區（藍線延伸新埔）、湖口－新竹工業區－竹北（紫線）、新庄子－新豐－竹北－新竹（黃線）及竹東－二重埔－竹科（棕線）。

新竹縣政府交旅處長游志祥向中央社記者表示，相關規劃，整合頭前溪兩岸大新竹生活圈，也預留串接寶山鄉、桃園市機場捷運線延伸至新竹縣湖口鄉的可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

游志祥說，新竹縣捷運整體路網規劃從110年11月啟動，參考新竹縣市國土計畫、縣內人口活動據點、旅次量分布、交通瓶頸及未來重大建設及產業區，並納入專家學者及民眾建議，以軌道運輸為主幹，並串聯、整合公車系統，將打造新竹縣優質、舒適、便捷且永續的交通環境。

新竹縣長楊文科表示，全案預計11月中旬提送交通部審議，未來配合中央審查程序，積極爭取計畫盡早備查，預計在113年先完成優先路網藍線的可行性研究，盼契合桃竹竹苗區域及經濟發展所需，達成平衡城鄉發展。（編輯：戴光育）1111107

游志祥
竹縣高鐵自駕接駁中巴增3輛 11月中上路測試 騎YouBike集點趣 遊竹縣完成任務兌換限量好禮
楊文科
楊文科市場掃街拜票 攤商贈好彩頭支持 蔡總統新竹縣挺周江杰 肯定有理想、企圖心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族