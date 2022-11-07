竹縣捷運6大路廊縣府定案 11月中送交通部審議

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府今天指出，竹縣大眾捷運系統路網，縣府拍板定案竹北藍線等6大路廊，預計11月中旬提送交通部審議，爭取盡早備查，預計民國113年先完成優先路網藍線可行性研究。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網規劃報告，定案大眾運輸導向發展（TOD）綠色運輸6大路廊，包含高鐵特定區－竹北－新竹（藍線、芎林－高鐵特定區（藍線延伸芎林）、新埔－高鐵特定區（藍線延伸新埔）、湖口－新竹工業區－竹北（紫線）、新庄子－新豐－竹北－新竹（黃線）及竹東－二重埔－竹科（棕線）。

新竹縣政府交旅處長游志祥向中央社記者表示，相關規劃，整合頭前溪兩岸大新竹生活圈，也預留串接寶山鄉、桃園市機場捷運線延伸至新竹縣湖口鄉的可能性。

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游志祥說，新竹縣捷運整體路網規劃從110年11月啟動，參考新竹縣市國土計畫、縣內人口活動據點、旅次量分布、交通瓶頸及未來重大建設及產業區，並納入專家學者及民眾建議，以軌道運輸為主幹，並串聯、整合公車系統，將打造新竹縣優質、舒適、便捷且永續的交通環境。

新竹縣長楊文科表示，全案預計11月中旬提送交通部審議，未來配合中央審查程序，積極爭取計畫盡早備查，預計在113年先完成優先路網藍線的可行性研究，盼契合桃竹竹苗區域及經濟發展所需，達成平衡城鄉發展。（編輯：戴光育）1111107