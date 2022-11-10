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嘉縣琉璃光景點茶園間違停擾民 竹崎警加強取締

2022/11/10 16:32（11/11 09:31 更新）
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嘉義縣竹崎鄉頂石棹秋冬限定的「琉璃光夜景」總會吸引不少遊客前往觀賞，但頂石棹地區茶園間產業道路狹窄，大批違規停車也造成民眾往來困擾。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日
嘉義縣竹崎鄉頂石棹秋冬限定的「琉璃光夜景」總會吸引不少遊客前往觀賞，但頂石棹地區茶園間產業道路狹窄，大批違規停車也造成民眾往來困擾。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣竹崎鄉頂石棹琉璃光夜景，秋冬限定，吸引不少遊客前往觀賞、攝影，逕行將車輛違停在茶園間產業道路，造成當地民眾往來困擾，警方今天表示，違規者將取締告發。

嘉義縣竹崎鄉頂石棹地區秋冬季節傍晚常見夕陽雲海，入夜後村落燈光亮起，便形成知名的琉璃光夜景，每年雲海季節都會吸引不少遊客前往觀賞攝影。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，部分遊客為圖方便，逕行將車輛停在頂石棹地區茶園間狹窄產業道路，不僅造成民眾往來困擾，更會妨礙消防救災。

警方強調，車道上嚴禁違規停車，遊客欲觀賞、攝影琉璃光美景，可將車輛停放在頂石棹資訊站停車場，再步行至觀景點觀賞攝影，違規者將取締告發。

警方指出，也有看琉璃光的民眾，直接在道路上搭設帳棚，這是違法行為，可依道路交通管理處罰條例第82條處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1111110

嘉義縣竹崎鄉頂石棹地區每逢秋冬季節，傍晚常見夕陽雲海，入夜後村落燈光亮起，便形成知名琉璃光夜景，每年雲海季節都會吸引不少遊客前往觀賞、拍攝。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日
嘉義縣竹崎鄉頂石棹地區每逢秋冬季節，傍晚常見夕陽雲海，入夜後村落燈光亮起，便形成知名琉璃光夜景，每年雲海季節都會吸引不少遊客前往觀賞、拍攝。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日
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