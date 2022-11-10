弘光科大妝品週 學生時尚走秀創意融入環保

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弘光科技大學化妝品應用系舉辦妝品週活動，有學生利用回收的塑膠杯、打包帶等廢棄物設計出誇張時尚造型，呼籲大家注重環保，減少塑膠用品使用。中央社記者趙麗妍攝 111年11月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）弘光科技大學化妝品應用系舉辦妝品週活動，學生運用彩妝、造型知識加上創造力，把環保永續理念帶入，或利用簡約的黑白色布料手縫服飾，創作出獨特的時尚風格。

弘光科技大學今天發布新聞稿指出，妝品系這個月舉辦妝品週活動，比賽主題設定為「大搞星光大道，The red carpet」。籌辦活動的妝品系副教授施珮緹表示，如何打造令人矚目的造型，必須要以專業的視角，將時尚潮流融入其中。

大一到大三的學生共有27組隊報名參賽。現場鋪上星光大道的紅毯，模特兒走紅毯秀造型，還有主持人訪問，過程如同金馬獎走紅毯的星光大道，經過評審評比，「深度連結」、「情迷北勢東」、「粉紅泡泡」分別獲得前3名。

冠軍「深度連結」的學生蘇羽嫺指出，設計2個造型，同學討論覺得應該跟世界議題連結，因此，利用環保議題創作造型，花了1個月蒐集回收的塑膠杯、打包帶，使用回收的廢棄物設計出誇張時尚造型，運用造型張力呼籲大家注重環保，減少塑膠用品使用。

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「情迷北勢東」奪第2名，評審認為極具明星氣勢。學生湯采蘋說，為符合星光大道走紅毯的主題，用簡單的黑色、白色做造型，搭配臉部細緻彩妝，呈現時尚感。

第3名的「粉紅泡泡」以Y2K （Year 2000的縮寫）的風格，設計出1990年末期到2000初年間的穿搭風格。學生邱姵羚說，服裝用衛生紙加上眼影染色，加入CD片設計出泡泡的感覺，頭髮用保麗龍捲出球形，傳達出當時網路正開始興起，流行金屬亮面、亮色系等未來感服飾與配件的可愛風格。（編輯：黃世雅）1111110