基隆願景收集站開幕 推動地方創生與轉型

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（中央社記者沈如峰基隆12日電）基隆市政府在正濱遊客中心設立的「願景收集站」今天開幕，除介紹和平島及正濱漁港周邊歷史，也將收集各界建議、凝聚在地居民力量，推動各項創生活動與轉型計畫。

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基隆市長林右昌今天上午出席「願景收集站」開幕典禮時說，他就任市長以來，在正濱及和平島地區推動的各項地方創生活動與轉型計畫，包括正濱漁港色彩計畫、紅磚屋、正濱舊漁會大樓修復再利用、舊正濱派出所轉型等，並把一連串的節點逐一串接起來。

他強調，都市的再生跟改變絕對不是喊口號就能實現，需非常多細膩過程、非常多專業的參與，在地的參與更是不可或缺，也需要市府跨局處合作，雖他下個月就要卸任，不過基隆市未來的發展不會因此停滯，未來發展的力量就在在地市民身上。（編輯：張銘坤）1111112