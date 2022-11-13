韓國瑜快閃金門 籲選民支持楊鎮浯再拚4年

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前高雄市長韓國瑜（前左2）13日到金門為國民黨提名的縣長參選人楊鎮浯（前左）輔選，呼籲金門民眾團結，支持楊鎮浯連任。中央社 111年11月13日

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（中央社金門縣13日電）前高雄市長韓國瑜今天到金門為國民黨提名的縣長參選人楊鎮浯輔選，所到之處魅力依舊，民眾爭相搶拍合影或請他簽名。韓國瑜呼籲金門民眾團結，支持楊鎮浯順利連任，為金門再拚4年。

韓國瑜上午搭乘最早班機抵金門，隨即與楊鎮浯在金門黃復興協會的車隊陪同下，分別走訪金湖鎮、金城鎮2大菜市場，同時搭車前往烈嶼鄉，體驗才完工通車的金門大橋，之後離開金門。所到之處吸引不少鄉親爭相合影。

韓國瑜表示，楊鎮浯曾任國民黨大陸事務委員會副主委，熟稔兩岸事務，論誠信、道德與操守等，都是其他參選人無法比擬的，肯定是金門縣長的最佳參選人，呼籲民眾繼續團結支持，讓他繼續連任、為金門再拚4年。

楊鎮浯除了感謝韓國瑜百忙之中抽空來到金門，並指出，這次縣長選舉民進黨沒有提名參選人，而是與在地勢力結合，同時引進1450網軍大舉入侵，讓他飽受不實謠言攻擊。韓國瑜現身力挺猶如一劑強心針，讓不實謠言不攻自破，自己也因此信心百倍。

此外，楊鎮浯主要對手前縣長陳福海，11日成立感恩服務處，今天繼續掃街拜票行程，明天將在服務處召開選舉以來首次記者會，說明選舉主軸。（編輯：黃世雅）1111113