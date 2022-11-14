農民抗議低價徵收良田建滯洪池 嘉縣府：依法辦理

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣國民黨縣長參選人王育敏與多名新港農民今天到縣府抗議良田遭低價徵收建埤子頭滯洪池，還被人傾倒垃圾；縣府指出，徵收價格依法辦理，施工現場已架設監視器防止再被棄置廢棄物。

王育敏今天下午與20多名新港農民到縣府門口拉白布條抗議縣府興建埤子頭滯洪池農地徵收不公，還發生徵收地被傾倒廢棄物的情事，質疑縣府是徵收良田治水還是把良田變成廢地。

農民抗議代表林宗祺接受媒體聯訪指出，水利處曾公開表示滯洪池將於2020年8月完工，結果不僅工程延宕，還發現被徵收土地淪為廢棄物傾倒掩埋處，縣府至今查不出個所以然，是否有官商勾結之虞。

林宗祺也提到，當時被徵收土地範圍涵蓋重劃區及未重劃區，前者市價每分地約新台幣100多萬，以91萬徵收；後者市價每分約60多萬，卻以高於市價的89萬徵收，對重劃區的農民根本不公平。

王育敏表示，縣府漠視農民權益，嘉義縣是農業大縣，縣長翁章梁連農民生活都顧不好，怎麼好意思說自己是五星級縣長，要發展農工大縣。

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縣府水利處長林谷樺代表縣府出面接受抗議民眾的陳情書，他說埤子頭滯洪池124名被徵收土地所有權人，只有2名未完成領款程序，徵收價格以106年當年度實價登錄市價查估，並經地價評議委員會審查通過，一切依法辦理。

林谷樺強調，現場遭傾倒廢棄物一事，地檢署以查無直接證據為由，行為人獲不起訴偵結，水利處也已在施工現場架設監視器，防止再被棄置廢棄物。（編輯：陳仁華）1111114