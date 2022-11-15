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台中第三市場慶百年 小旅行路線探索名攤

2022/11/15 11:40
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市第三公有零售市場於民國11年成立，至今已走過百年歲月，台中市政府將從18日起舉辦系列主題活動，將推出2條小旅行路線，即日起開放報名帶領民眾探索名攤。

為了讓民眾更認識第三市場百年風華、周邊歷史、人文環境及美食，台中市經濟發展局今天在新聞稿中指出，從18日起舉辦「第三市場百年慶」系列主題活動。

經發局表示，其中11月22日起至30日止，將推出2條小旅行路線，共6個梯次「探索名攤遊程小旅行」，帶領民眾遊玩第三市場，即日起開放報名。

至於探索名攤遊程小旅行設計的2條路線，經發局說明，分別為「歷史經典探索」，以第三市場周邊歷史為主軸，探索自櫻町遷移至敷島町的歷史與經典名攤之旅。

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另外的「舌尖上的美食探尋」，則是盤點第三市場熱門名攤，經發局表示，如榮獲經濟部樂活名攤4星榮譽的廣記食品及陳錦汶蔬果等，透過小旅行探知職人精神，歡迎有興趣的民眾把握機會報名參加，來一場達人帶路的歷史與美食之旅。

此外，市府也將於11月22日至24日、11月29日至12月1日辦理市場促銷活動，推出消費滿百贈限量百元抵用券，以及達成指定條件，例如於第三市場消費並於Google評論「台中市第三公有零售市場」等，可加碼換得限量抵用券，還推出市場產品限時換購特賣活動。（編輯：郭諭儒）1111115

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