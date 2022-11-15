北市百貨賣場週年慶 3家違規遭罰12萬已改善

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市建管處今天表示，百貨、商場正舉辦週年慶，日前抽驗37家大型百貨賣場的動態公共安全項目，其中3家因防火鐵捲門閉合不全等情形違規，各罰12萬元，都已改善完畢。

台北市政府建築管理工程處發布新聞資料指出，為保障民眾消費安全，從10月24日至11月14日止，抽驗37家大型百貨、賣場的動態公共安全項目，其中家樂福天母店、全聯福利中心南港店、欣欣大眾百貨等違反建管規定，依法各裁罰新台幣12萬元，要求限期改善，3家業者皆已改善完畢。

建管處表示，3家業者違規項目包含，防火區劃的防火鐵捲門閉合不全、防火門的門弓器拆除導致無法復歸，違規項目已嚴重影響防火區劃及人群逃生避難功能。

建管處指出，百貨、賣場週年慶期間的相關大型消費場所是人潮眾多的地點，業者在自主安全管理要有更高的安全標準，將要求落實各類場所的公共安全申報管理，並持續辦理不定期抽檢，保護消費者在場地內的公共安全。

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建管處表示，抽驗百貨賣場的動態公共安全項目是要提醒業者平時就應重視維護營業場所公共安全，呼籲業者，不要任意堆雜貨在安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，以免阻礙人員逃生避難，而造成公共危險。

民眾發現業者可能有違規狀況，可撥市民熱線1999通報，經建管處查獲不合規定狀況，將依建築法重罰業者，為市民的消費環境安全把關。（編輯：李亨山）1111115