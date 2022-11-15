澎湖大義宮5隻保育類海龜 16日野放重返大海

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（中央社澎湖縣15日電）澎湖大義宮5隻保育類海龜，在農政等單位等調養下，海保署今天將裝置衛星定位器後，明天傍晚配合漲潮時在嵵裡海域野放，重返暌違多年的大海。

澎湖縣政府農漁局指出，民國78年野生動物保育法施行，各種海龜列入保育，大義宮成為國內一合法的民間飼養單位，廟方為給予海龜有更好飼養環境，在廟內地下室興建飼養池來飼養，最高飼養多達近20隻，是澎湖一大觀光旅遊景點。

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農漁局表示，大義宮所飼養的海龜，今年6月27日和7月6日通報2隻綠蠵龜和1隻玳瑁死亡，引起保育團體等單位的關注，目前尚在解剖病理，了解海龜死亡原因，至於大義宮內僅存的綠蠵龜和玳瑁各1隻，農漁局協調水試所澎湖海洋生物研究中心先行移至中心海龜收容中心，與先前移往的3隻，在中心的戶外池調養與野訓生活能力。

農漁局說明，大義宮5隻保育類的海龜，經過5個月的觀察，活動狀況良好，體表、外觀都屬正常，且食慾狀況極佳，已達野放標準，海洋保育署今天將進行衛星定位器裝置龜背上，明天傍晚配合海水滿潮之際野放，以進一步追蹤海龜野放後，在大海的適應狀況。（編輯：郭諭儒）1111115