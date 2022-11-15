日本蘋果之鄉 青森弘前市長疫後訪台南

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）日本蘋果最大產地－青森縣弘前市市長櫻田宏今天拜會台南市府，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲接待，致贈台南當季的青皮椪。櫻田宏是在疫情後首位造訪台南市的日本友誼市長。

今天會談中雙方暢談未來各種合作可能，趙卿惠表示，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，市長黃偉哲已指示加強與日本直接往來，包括更多不同農產品交流，以及文化、人員互訪等，期盼未來雙方蓬勃交流。

台南市去年邀請到出身弘前的知名藝術大師奈良美智辦展，今天特地打了奈良美智轉贈的台南蘭花領帶出席的櫻田宏也透露，奈良美智是自己的高中同學，認為弘前跟台南真的有很深的緣份。

今年弘前市「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」將於16日中午在台南大遠百盛大開幕，活動至12月4日止。櫻田宏說，今年來台的蘋果展售活動是有史以來規模最大一次，感謝台南對弘前市的協助，期待未來雙方在經濟、教育、文化的各種面向能有進一步合作。

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黃偉哲透過新聞稿肯定與弘前市的交流成果，2011年雙方開啟芒果與蘋果交流至今，不但在2017年簽署交流備忘錄成為友好交流城市，還進一步展開文化交流；兩市在2019年合作在「關子嶺溫泉美食節」開幕式上帶來「睡魔花燈」與「關子嶺火王爺」共同巡行；今年12月4日即將迎來兩市締約5週年，日前櫻田宏特地捎來影片祝賀。

黃偉哲表示，疫情下雙方交流幾乎沒受到影響，弘前市的蘋果依然可以賣到台南，台南的愛文芒果也依然於每年夏天在弘前市內的百貨公司上市，相信隨國境解封，未來雙方交流合作會越來越密切。（編輯：孫承武）1111115