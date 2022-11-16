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日本青森縣弘前市文化物產嘉年華 台南揭幕

2022/11/16 16:23（11/16 16:41 更新）
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日本青森縣弘前市文化物產嘉年華16日在台南大遠百揭幕，推動台南市與弘前市農產交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月16日
日本青森縣弘前市文化物產嘉年華16日在台南大遠百揭幕，推動台南市與弘前市農產交流。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月16日
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（中央社記者張榮祥台南16日電）日本青森縣弘前市文化物產嘉年華今天在台南大遠百揭幕，台南市長黃偉哲和弘前市長櫻田宏穿著日式外掛，手持燈籠共同開場，推動雙方農產交流。

台南市和日本弘前市2011年開始交流，2017年結為友誼市，弘前市每年都會在台南舉辦物產展促銷蘋果，今年的日本青森縣弘前市文化物產嘉年華，即日起至12月4日閉幕。

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黃偉哲指出，櫻田宏在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降溫後率先參訪台南，也用心經營台南市和弘前市的農產交流，即使在疫情期間，雙方市民在產季也能買到對方的蘋果及芒果。

黃偉哲表示，自己很喜歡弘前蘋果，家中冰箱蘋果都是弘前的。台南芭樂和弘前蘋果一樣，約占全國產量百分之二十，台南春天有鳳梨，夏天有芒果，秋天有文旦，冬天有青皮椪柑，希望雙方多交流。（編輯：黃世雅）1111116

黃偉哲
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