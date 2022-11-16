邀馬國穆斯林踩線團遊嘉義縣 爭取國際觀光客

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嘉義縣爭取東南亞穆斯林觀光客商機，15日接待馬來西亞旅行社業者到嘉義縣山區一遊，體驗採茶。（嘉義縣府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣爭取東南亞穆斯林觀光客商機，15日接待馬來西亞旅行社業者到嘉義縣山區一遊，體驗採茶、品嚐高山咖啡及水庫釣魚、看老鷹，縣府期待能吸引穆斯林旅客上門。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，輔導縣內數家餐廳、飯店獲得相關清真認證，改善穆斯林接待環境，昨天與高雄市惠康旅行社邀請馬來西亞旅遊總會（MATTA）約10餘家旅行社穆斯林業者走訪嘉義，並提建言。

文觀局告訴中央社記者，馬來西亞旅行社業者參訪YUYUPAS、生力農場、鄒築園、曾文水庫等地，對於採茶體驗、高山咖啡品嚐及曾文水庫釣魚看老鷹的行程都相當喜歡，尤其遊艇遊曾文水庫時，紛紛拿起手機錄影直播傳回馬國。

文觀局說，此次馬國旅行社業者到訪，幫嘉義縣府與觀光業者檢視是否符合穆斯林的需求，指出嘉義縣取得相關清真認證的公共場域並不多，這部分縣府會著手加強，讓東南亞的穆斯林來嘉義可以輕鬆旅遊。

另外，像曾文水庫行程安排，一般是釣魚、看老鷹，還有到山豬島餵山豬，但餵山豬活動就不能排進穆斯林的旅遊行程。

文觀局長說，此次安排的遊程除了到阿里山，也安排到曾文水庫，希望讓外國旅行社業者會對此地的秘境感到驚豔，順利拓展客源。（編輯：黃世雅）1111116

嘉義縣爭取東南亞穆斯林觀光客商機，15日接待馬來西亞旅行社業者到嘉義縣山區一遊，此次安排的遊程除了到阿里山，也安排到曾文水庫釣魚（圖）看老鷹。（嘉義縣府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月16日