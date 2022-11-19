看好台南沙崙科學城發展 三井OUTLET加碼投資

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台南市政府指出，鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城至111年10月已有90家公私機構進駐，區域發展看俏。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）位於高鐵台南站旁的台南三井OUTLET今年初營運後吸引不少消費者，業者也宣布將啟動第二期規劃，台南市政府指出，鄰近的沙崙智慧綠能科學城已有90家機構進駐，區域發展看俏。

台南市政府今天發新聞稿指出，沙崙智慧綠能科學城和南科園區是台南經濟發展雙引擎，沙崙科學城周邊有中研院南部分院、工研院南部分院及國研院，另有陽明交通大學及成大等2所頂尖大學分部，還有台灣智駕測試實驗室等7個國家級研究中心實驗室。

台南市政府指出，加上民間企業陸續進駐，串聯產、官、學、研，成為智慧綠能產業創新生態系，截至今年10月，已經有90家公私機構進駐沙崙智慧綠能科學城，衍生投資額超過新台幣27億元，鄰近的大台南會展中心耗資20億元打造，現在不但是吸引目光的地標，優質展演空間也成為商展搶手熱點。

台南市政府指出，今年3月宣布落腳沙崙的成功大學「沙崙醫療服務與創新園區」，將是全台第一處以醫療服務結合人工智慧與大數據分析的園區，全力布局下一世代「精準醫療」，未來服務可望擴及南科、善化、新市、永康甚至北高雄。

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台南市政府指出，市府在沙崙周邊規劃交通路網，2021年完成高發三路銜接南154線聯絡道路，往北可直通歸仁市區；歸仁十三路延伸道路，往東則可直達關廟區；台86線大潭交流道往高鐵匝道拓寬延伸道路也在今年5月完工通車，提升交通運行效能，也帶動觀光、旅遊及產業發展。

台南市長黃偉哲指出，台南三井OUTLET加碼投資，是看準台南沙崙的發展潛力，除了以造鎮型態興起的產業聚落，未來沙崙K12雙語學校落成啟用，生活機能將更加提升，也更能與國際接軌。（編輯：張芷瑄）1111119