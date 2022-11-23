遭陳福海涉賄波及 金門陳氏宗親會告楊鎮浯競辦

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國民黨金門縣長候選人楊鎮浯團隊日前指控無黨籍對手陳福海送蛋糕涉賄，波及潁川堂陳氏宗親會；宗親會認為相關指控未經查證，嚴重詆毀陳氏宗親會名譽，23日由理事長陳進源（右）、榮譽理事長陳聰泉（右2）赴地檢署按鈴提告。（陳氏宗親會提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年11月23日

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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣長楊鎮浯競選總部指縣長候選人陳福海送蛋糕涉賄，波及潁川堂陳氏宗親會；宗親會代表今天對楊陣營提告加重誹謗等罪，求償新台幣500萬元。楊陣營說，一切檢舉有憑有據。

楊鎮浯競選總部近日在記者會表示，無黨籍縣長候選人陳福海利用座談會場合發送超過百元西點蛋糕，主辦座談會的金門潁川堂陳氏宗親會表示無端受累、名聲遭受詆毀，今天由理事長陳進源與榮譽理事長陳聰泉，在律師陪同下到地檢署，控告楊鎮浯競選總部執行長石兆瑉與發言人陳向鑫2人加重誹謗與誣告罪，並對民事損害求償500萬元，判決賠償金額全數捐做公益。

陳氏宗親會表示，石兆瑉和陳向鑫以召開記者會表示，陳福海分別在10月6日與11月10日兩天，在金城鎮兩個社區辦理座談活動尋求民眾支持，會後發送民眾價值分別為120元的西點餐盒與270元的知名蛋糕，在場還有爭取連任的金城鎮民代表候選人陳子芸。

宗親會說明，召開座談會時間為10月5日，並非10月6日，所謂120元的西點餐盒與270元的知名蛋糕，實際上僅為80元、90元，而且是陳氏宗親會自費購買，與陳福海和陳子芸無涉。

陳氏宗親會委任律師說明，石兆瑉、陳向鑫2人為圖選舉利益，未經查證，虛構上述不實內容，嚴重詆毀陳氏宗親會名譽；宗親會因而對石兆瑉、陳向鑫2人提出刑事加重誹謗等罪告訴，以及民事損害賠償500萬元，全數捐做公益。

楊陣營回應表示，總部提供加碼查賄檢舉獎金50萬元，有熱心民眾提供相關情資，檢舉陳福海陣營有賄選嫌疑，而且提供的證物價值經查明顯超過法務部規範的30元，競選總部基於維護國家選舉的公正性，直接向地檢署檢舉。

楊陣營發言人石兆瑉表示，不知為何引來陳福海陣營與陳氏宗親會的加重誹謗與誣告告訴，楊鎮浯競選總部自始並無誹謗他候選人的故意，而是對於可受公評之事，進行適當的評論，一切檢舉行為都為有憑有據。（編輯：黃世雅）1111123