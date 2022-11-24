室內設計師陳美貴伉儷 退休前夕捐新北復康巴士

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）金岱設計公司總監陳美貴與丈夫王子明，感念北漂打拚歲月，人生一路順遂，退休前夕特地捐贈1輛價值百萬復康巴士給新北市府，幫助身障者交通，以回饋公益作為退休禮物。

新北市政府社會局今天發布新聞稿表示，室內設計師陳美貴與丈夫王子明，歷經30年事業打拚，目前隱居新北市新店山區；退休前夕，23日低調到市府捐出1輛百萬元復康巴士，以感謝30年來在工地會勘、施作一切平安。

陳美貴表示，在台中清水鄉下長大，求學畢業後北上打拚，當時室內設計不普遍，拜師設計界前輩學習；婚後與建築業的丈夫一起接案，在辛苦的職場上累積實務經驗；即使有時1天只睡3、4小時，當完工交屋時，看見顧客滿意笑容，就是最大成就與欣慰。

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王子明說，夫妻倆胼手胝足打拚事業，許多家人住在新北市，因此夫妻在退休前夕決定移居新北市新店山區，並特地捐出復康巴士回饋社會，也算是送給自己的退休禮物，將來會持續做公益、行善事。

市府秘書長林祐賢代表接受捐贈時，舉會客室的一幅山水水墨畫「登高遠望莫忘初心」表示，畫家在新北市的山水意象中融入水塔，表示飲水思源不忘本；他稱讚夫妻倆在事業有成後，捐車幫助弱勢族群的胸懷可敬。（編輯：陳仁華）1111124