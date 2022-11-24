劍潭站TOD案都審會意見討論 建築界抗議籲撤案

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市都審會今天討論捷運劍潭站TOD報告案，委員正反意見不一，建築界等民團到場抗議此案開發規模不當，應撤案。都審會最後決議維持上次通過內容，但招標前可參考委員意見。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上午開會，其中針對捷運劍潭站多目標使用新建工程開發（TOD）進行意見報告討論。

多名建築師在會中發言，主張興建大樓雖可活絡當地，但不可能帶動社區發展，且申設單位規劃的18層大樓使用對象非居民。建築業等民間團體也在會前發布新聞資料反對開發案。

支持開發的居民及當地里長發言時說，當地居民希望有1處舒適及嶄新的空間可使用，開發案可讓社區進步並帶動當地發展，尊重都審會委員專業意見，但希望不要過度擴張。

都審會一名委員表示，此基地做多目標使用，但為何要興建18層樓，過去審議時，很多委員曾提反對意見及建議，但事後北市府都無明確回應，造成都審會與北市府各說各話。

另有委員指出，當地的大型公共建設包含台北表演藝術中心，若大型公共建設仍無法振興當地經濟，就算捷運劍潭站TOD案進行開發，對當地也沒太多幫助；開發基地靠近捷運站，應考量興建時是否影響捷運月台，而居民提及興建大樓具備公共利益，但民眾需要的是停車場、圖書館等，不是辦公大樓。

還有委員提到，應重新審慎評估大樓設計方案，此開發案有許多建築專家學者都陳情，呼籲北市府尊重專業，大樓設計方式及促進當地繁榮較無相關，且建議可先透過動畫方式，重新模擬景觀變化等，針對交通評估也應再提報告。

不過，也有委員認為，若都審會要否決此案，就是推翻過去紀錄，這樣恐違反規定。

都審會主席、台北市都發局長黃一平最後表示，針對此案，委員對基地等設計仍有不同看法，但申設單位有修正例如景觀及綠面空間等，原則延續上次會議結果通過報告案，且會把委員建議列書面記錄，並設但書，捷運公司未來招標前，可參考委員意見，進行調整。

另外，建築等民間團體在會前發新聞資料指出，都審會進行捷運劍潭站的TOD案修正意見報告案，呼籲北市府推動TOD計畫前，應控制在環境敏感地區的開發規模，都審會應撤銷原本審議結果。

新聞資料提到，北市府及捷運公司在選舉期間應停止推動捷運劍潭站TOD案，留給下一屆市長及議會重新檢討此案的開發規模妥適性，此案衝擊當地的自然人文景觀及交通，但經抗議，台北捷運公司仍維持與過去興建18層樓幾乎相同的計畫。

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捷運劍潭站TOD案在10月間經北市都審會審議通過，設計單位規劃建築立面背景式設計融入都市地景，並調整大樓立面綠化及色調等項目，都審會當時要求修正建物立面設計等內容後再提報告，今天召開報告案會議。

此案經都審會審議通過後，後續引發爭議，多個建築團體及學界代表11月間曾到台北市府大樓前召開記者會，並提出拒絕容積大放送、立刻停止重大爭議TOD等內容。（編輯：戴光育）1111124