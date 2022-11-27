彰縣議員新人參選成績亮眼 問政表現矚目焦點

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彰化縣議員選舉結果出爐，多名新人參選成績亮眼，其中民進黨提名的洪子超年僅24歲，首次在彰化第8選區參選議員就拿下最高票，成為彰化最年輕議員。（洪子超競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月27日

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣議員選舉結果出爐，多名新人參選成績亮眼，像是第8選區最高票的洪子超年僅24歲，第2選區施佩妤票數則是全縣最高，這些新人除為議會注入新氣象，問政表現也將成矚目焦點。

彰化縣議員選舉結果昨天晚上出爐，多名首次參選議員的新人表現亮眼，其中第1選區首次參選的許雅琳、楊子賢都拿下超過1萬票；第2選區以無黨籍參選的新人施佩妤曾任10年里長，拿下1萬6328票，得票數為全縣之冠；第5選區劉珊伶首次參選，也拿下選區最高票；第8選區最高票的洪子超年僅24歲，成為彰化最年輕議員。

彰化第8選區包括彰化二林鎮、芳苑鄉、大城鄉及竹塘鄉，都屬彰化西南角偏鄉，民進黨提名的洪子超年僅24歲，首次參選就拿下1萬1000多票；洪子超接受中央社記者電訪時說，新人參選靠的是挨家挨戶拜訪及發放文宣。

洪子超指出，彰化西南角交通建設落後，進入議會後將推動台76線東西向快速公路芳苑草屯線延伸線工程儘速完工，也主張縣府應設專責窗口負責中科二林園區招商事宜，提高廠商進駐意願，任用在地優秀人才，也希望進入議會質詢時理性問政，不打政治口水戰。

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至於在彰化第2選區拿下全縣最高票施佩妤，擔任10年鹿港鎮永安里長後以無黨籍身分參選議員，就拿下全縣最高票；施佩妤接受媒體聯訪時說，擔任議員除了服務之外，面對議會運作、審查法規及預算都是不同挑戰，她對文教及運動等領域有興趣，是她進入議會後問政重點。

曾任彰化市民代表的民進黨彰化縣議員莊陞漢接受中央社記者電訪時說，選民普遍喜好新面孔，新人進入議會後的問政表現也將成為焦點，新人在進入議會後能否落實選前提出的政見，將成為能否連任關鍵。（編輯：陳仁華）1111127