更多編輯台推薦新聞：
詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護
地方

詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉
運動

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情3/300
首頁 / 地方

屏東德成村長同票抽籤 未當選者喊驗票

2022/11/28 16:20（11/28 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
九合一選舉結束，屏東縣長治鄉德成村長選舉有2名候選人同票，屏東縣選委會28日上午在鄉公所舉行同票抽籤程序，由蔡傳恭（前）抽中當選籤。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月28日
九合一選舉結束，屏東縣長治鄉德成村長選舉有2名候選人同票，屏東縣選委會28日上午在鄉公所舉行同票抽籤程序，由蔡傳恭（前）抽中當選籤。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）九合一選舉結束，屏東縣長治鄉德成村長選舉，候選人曾榮生與蔡傳恭得票都是297票，今天屏東縣選委會在鄉公所舉行同票抽籤程序，蔡傳恭抽中當選籤；曾榮生則喊出要驗票。

根據中選會計票，屏東縣村里長選舉長治鄉德成村有3人參選，均為無黨籍，曾榮生獲得297票、黃財煌33票、蔡傳恭297票。屏東縣選委會依公職人員選舉罷免法第67條規定「候選人票數相同時，以抽籤決定」，今天上午10時在長治鄉公所抽籤。

今天上午抽籤，由1號曾榮生抽中第1順位，結果抽中「不當選」籤，一旁蔡傳恭親友隨即爆出歡呼聲，第2順位的抽籤的蔡傳恭順利抽到「當選」籤。

蔡傳恭接受媒體聯訪表示，開票當下票數拉鋸，心情起伏很大，很開心抽中當選籤，努力沒有白費；曾榮生難掩失望地說，會提出驗票請求。（編輯：郭諭儒）1111128

#蔡傳恭
#曾榮生
#黃財煌
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃敏惠稱黨中央南下輔選 李俊俋讓市民看見改變可能