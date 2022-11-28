屏東德成村長同票抽籤 未當選者喊驗票

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九合一選舉結束，屏東縣長治鄉德成村長選舉有2名候選人同票，屏東縣選委會28日上午在鄉公所舉行同票抽籤程序，由蔡傳恭（前）抽中當選籤。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月28日

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）九合一選舉結束，屏東縣長治鄉德成村長選舉，候選人曾榮生與蔡傳恭得票都是297票，今天屏東縣選委會在鄉公所舉行同票抽籤程序，蔡傳恭抽中當選籤；曾榮生則喊出要驗票。

根據中選會計票，屏東縣村里長選舉長治鄉德成村有3人參選，均為無黨籍，曾榮生獲得297票、黃財煌33票、蔡傳恭297票。屏東縣選委會依公職人員選舉罷免法第67條規定「候選人票數相同時，以抽籤決定」，今天上午10時在長治鄉公所抽籤。

今天上午抽籤，由1號曾榮生抽中第1順位，結果抽中「不當選」籤，一旁蔡傳恭親友隨即爆出歡呼聲，第2順位的抽籤的蔡傳恭順利抽到「當選」籤。

蔡傳恭接受媒體聯訪表示，開票當下票數拉鋸，心情起伏很大，很開心抽中當選籤，努力沒有白費；曾榮生難掩失望地說，會提出驗票請求。（編輯：郭諭儒）1111128